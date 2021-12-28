Угроза вторжения РФ. Украина и Запад работают над планом "А", но есть и "Б", - Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина с западными партнерами работает над дипломатическим сдерживанием дальнейшей агрессии РФ. Она перечислила сдерживающие меры, которые обсуждают стороны, в первую очередь речь идет о политических сигналах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью посла LB.ua .

По ее словам, сигналы от США, направлены на то, чтобы достаточно четко показать России, что поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непреклонной, несмотря на любые ультиматумы.

"Американская администрация проводит активную работу по объединению трансатлантического сообщества перед угрозой новой волны агрессии России против Украины", - отметила посол.

По ее словам, речь также идет об экономических ограничителях и развитии оборонных и экономических возможностей Украины, предоставлении летального оружия для защиты.

"Сейчас мы все: Украина, США, Запад - работаем над вариантом "А", дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому также все активно готовятся", - заявила посол.