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Угроза вторжения РФ. Треть украинцев готова к вооруженному сопротивлению, - опрос

Новина українською →
Киев, Пятница 17 декабря 2021 12:33
Угроза вторжения РФ. Треть украинцев готова к вооруженному сопротивлению, - опрос Фото: российские военные (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Каждый третий украинец готов к вооруженному сопротивлению в случае вторжения Российской Федерации. Сопротивляться тем или иным способом готова половина населения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии.

Сообщается, что респондентам задали вопрос "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы вы к каким-либо действиям и если "да", то к каким именно?".

По результатам опроса выяснилось, что каждый третий - 33,3% - готов оказать вооруженное сопротивление. Готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления - 21,7%.

В целом, тем или иным способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев. Среди других опций - выехали бы в более безопасный регион - 14,8%, выехали бы за границу - 9,3%, ничего бы не делали - 18,6%. Еще 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление - от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России в Украину есть до сих пор, и российская сторона продолжает обострять ситуацию с безопасностью на границах.

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