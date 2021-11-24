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Угроза вторжения РФ. Рада сможет собраться за несколько часов для введения ЧП, - Корниенко

Автор: Анастасия Рокитна

Для голосования за введение чрезвычайного или военного положения в стране Рада готова собраться за несколько часов. В случае начала активных военных действий будут "использоваться какие-то способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять".

Об этом заявил первый заместить главы парламента Александр Корниенко, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на его интервью изданию "Радио Свобода".

Ранее глава МВД Украины заявил, что парламент Украины должен быть готов ввести чрезвычайное положение из-за мигрантов.

"У Верховной рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение: провести соответствующие голосования со стороны Верховной Рады. Она должна в течение нескольких часов собраться", - сказал он.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия якобы не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

Ранее в Офисе президента заявили, что Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины.

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