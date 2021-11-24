Загроза вторгнення РФ. Рада зможе зібратися за кілька годин для введення НС, - Корнієнко

Для голосування за введення надзвичайного або воєнного стану в країні Рада готова зібратися за кілька годин. У разі початку активних військових дій будуть "використовуватися якісь способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти".
Про це заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
Раніше голова МВС України заявив, що парламент України повинен бути готовий ввести надзвичайний стан через мігрантів.
"У Верховної ради може бути тільки один план, якщо є завдання ввести воєнний або надзвичайний стан: провести відповідні голосування з боку Верховної ради. Вона повинна протягом декількох годин зібратися", - сказав він.
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Росія ніби-то не виношує жодних агресивних планів щодо України.
Раніше в Офісі президента заявили, що Росія постійно тримає потужне наступальне угруповання навколо України.