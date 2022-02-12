Угроза вторжения РФ. В Минобороны объяснили, почему не повторится сценарий 2014 года

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины более подготовлены к всевозможным военным действиям, чем это было в 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину. Поэтому наименьшие шансы, что сценарий восьмилетней давности повторится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анна Маляр в Facebook.
По ее словам, сценарий 2014 года не повторится, поскольку:
"Никто ни одного сантиметра украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас - это несравнимо более дорогой и заведомо проигрышный шаг", - заявила замминистра.
Она также отметила важность того, что информацию о наступательных планах обнародуют в СМИ.
"Обнародованные планы врага - это разрушенные планы, их бояться не надо", - считает Маляр.
Напомним, вчера в Белом доме заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.