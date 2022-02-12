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Загроза вторгнення РФ. У Міноборони пояснили, чому не повториться сценарій 2014 року

Автор: Валерія Поліщук

На сьогоднішній день Збройні Сили України більш підготовлені до всіляких військових дій, ніж це було в 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну. Тому найменші шанси, що сценарій восьмирічної давності повториться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника Міністра оборони Ганна Маляр в Facebook.

За її словами, сценарій 2014 року не повториться, оскільки:

  • не буде такої зради, як було з боку місцевих працівників правоохоронних органів і деяких військових;
  • військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає, як діяти, своєчасно отримує розвіддані і має можливість оперативно приймати рішення;
  • сьогодні Збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів;
  • за ці роки в Україні є понад 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було в 2014 році;
  • українська армія озброєна набагато потужніше, ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходять зброї і боєприпаси від наших партнерів. З осені по сьогоднішній день тільки від США - 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші;
  • Збройні Сили України в повній бойовій готовності.

"Ніхто жодного сантиметра української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз-це незрівнянно дорожчий і свідомо програшний крок", - заявила заступник міністра.

Вона також наголосила на важливості того, що інформацію про наступальні плани оприлюднять у ЗМІ.

"Оприлюднені плани ворога - це зруйновані плани, їх боятися не треба", - вважає Маляр.

Нагадаємо, вчора в Білому домі заявили, що Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.

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