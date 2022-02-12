Загроза вторгнення РФ. У Міноборони пояснили, чому не повториться сценарій 2014 року

На сьогоднішній день Збройні Сили України більш підготовлені до всіляких військових дій, ніж це було в 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну. Тому найменші шанси, що сценарій восьмирічної давності повториться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника Міністра оборони Ганна Маляр в Facebook.
За її словами, сценарій 2014 року не повториться, оскільки:
"Ніхто жодного сантиметра української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз-це незрівнянно дорожчий і свідомо програшний крок", - заявила заступник міністра.
Вона також наголосила на важливості того, що інформацію про наступальні плани оприлюднять у ЗМІ.
"Оприлюднені плани ворога - це зруйновані плани, їх боятися не треба", - вважає Маляр.
Нагадаємо, вчора в Білому домі заявили, що Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.