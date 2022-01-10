Угроза вторжения РФ. Канада не исключает возможности отправки Украине оружия

В Канаде не исключают вероятности отправки оружия Украине. Причиной является наращивание Россией войск у украинских границ.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CTV News.
По ее словам, самое важное сейчас - сотрудничать с украинцами по противостоянию угрозам их безопасности.
"Именно это мы и будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины - это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады", - сказала Жоли.
Она также не исключает отправки оружия Украине. По ее словам, сейчас самое главное, чтобы Москва остановила наращивание войск у украинской границы.
Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС и НАТО должны активнее готовиться к возможному вторжению РФ в Украину.
Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Во время которого они обсудили российскую агрессию против Украины и скоординировали свои позиции.