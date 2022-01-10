Угроза вторжения РФ. Канада не исключает возможности отправки Украине оружия

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CTV News .

По ее словам, самое важное сейчас - сотрудничать с украинцами по противостоянию угрозам их безопасности.

"Именно это мы и будем делать. Моя коллега Анита Ананд, министр обороны, активно занимается этим вместе с союзниками. Безопасность Украины - это безопасность Европы, а значит, это безопасность мира и Канады", - сказала Жоли.

Она также не исключает отправки оружия Украине. По ее словам, сейчас самое главное, чтобы Москва остановила наращивание войск у украинской границы.