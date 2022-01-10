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Загроза вторгнення РФ. Канада не виключає можливість відправлення Україні зброї

Автор: Анастасія Рокитна

В Канаді не виключають ймовірності відправлення зброї Україні. Причиною є нарощування Росією військ біля українських кордонів.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CTV News.

За її словами, найважливіше зараз - співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці.

"Саме це ми і робитимемо. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України - це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади", - сказала Жолі.

Вона також не виключає відправлення зброї Україні. За її словами, нині найголовніше, щоб Москва зупинила нарощування військ біля українського кордону.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО мають активніше готуватися до можливого вторгнення РФ в Україну.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Під час якої вони обговорили російську агресію проти України та скоординували свої позиції.

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