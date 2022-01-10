Загроза вторгнення РФ. Канада не виключає можливість відправлення Україні зброї

В Канаді не виключають ймовірності відправлення зброї Україні. Причиною є нарощування Росією військ біля українських кордонів.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CTV News .

За її словами, найважливіше зараз - співпрацювати з українцями щодо протистояння загрозам їхній безпеці.

"Саме це ми і робитимемо. Моя колега Аніта Ананд, міністр оборони, активно займається цим разом із союзниками. Безпека України - це безпека Європи, а отже, це безпека світу та Канади", - сказала Жолі.

Вона також не виключає відправлення зброї Україні. За її словами, нині найголовніше, щоб Москва зупинила нарощування військ біля українського кордону.