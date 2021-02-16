Была угроза веерных отключений: Витренко объяснил импорт электроэнергии из Беларуси

Он сказал, что против импорта Украиной электроэнергии из России и Беларуси. Для этого, по его словам, нужно отъединяться от системы из РФ и Беларуси и присоединиться к европейской.

"У нас были холода, был дефицит электроэнергии. На полную мощность работали атомные блоки, угольные блоки, даже газовые блоки включили. Но все равно не хватало электроэнергии. Поэтому была и аварийная помощь из Беларуси, и был импорт из Беларуси. Мне это не нравится, но иначе была угроза веерных отключений", - пояснил Витренко.

Он заверил, что это никоим образом негативно не влияет на работу украинской энергетики, она загружена на полную мощность.

"Надо летом заниматься тем, чтобы зимой не брать электроэнергию из Беларуси", - подчеркнул Витренко.