Була загроза віялових відключень: Вітренко пояснив імпорт електроенергії з Білорусі

Він сказав, що проти імпорту Україною електроенергії і з Росії і Білорусі. Для цього, за його словами, потрібно від'єднатися від системи з РФ і Білорусі та приєднатися до європейської.

"В нас були холоди, був дефіцит електроенергії. На повну потужність працювали атомні блоки, вугільні блоки, навіть газові блоки включили. Але все одно не вистачало електроенергії. Тому була і аварійна допомога з Білорусі, і був імпорт з Білорусі. Мені це не подобається, але інакше була загроза віялових відключень", - пояснив Вітренко.

Він запевнив, що це жодним чином негативно не впливає на роботу української енергетики, вона завантажена на повну потужність.

"Потрібно влітку займатися тим, щоб взимку не брати електроенергію з Білорусі", - наголосив Вітренко.