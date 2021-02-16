RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Була загроза віялових відключень: Вітренко пояснив імпорт електроенергії з Білорусі

Автор: РБК-Україна

Імпорт електроенергії з Білорусі пов'язаний із загрозою віялових відключень світла, спричинений дефіцитом.

Про це під час форуму "Україна 30" заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Популярні новини
Регулятор вперше позбавив ліцензії постачальника газу: зловживав на ринку 12 лютого 2021
Свіжий президентський рейтинг: хто лідирує на початку лютого 15 лютого 2021
Стало відомо, яку вакцину від COVID першою отримає Україна 13 лютого 2021
Зеленський відправив міністра оборони і главу ЗСУ на Донбас. Що трапилося 14 лютого 2021
У ВООЗ назвали найбільш вірогідну версію появи коронавірусу 14 лютого 2021
Погодна рокіровка. На зміну снігопадам йдуть морози до -24: які області під загрозою 15 лютого 2021
Київ накрила завірюха: в центрі утворилися затори 15 лютого 2021
Ще понад 5 000 випадків коронавірусу виявили в Україні 13 лютого 2021
У Кабміні розповіли, що буде з тарифами на тепло і воду 15 лютого 2021
У Раді вигадали вирішення проблеми з нерозмитненими "євробляхами": що пропонують 15 лютого 2021

Він сказав, що проти імпорту Україною електроенергії і з Росії і Білорусі. Для цього, за його словами, потрібно від'єднатися від системи з РФ і Білорусі та приєднатися до європейської.

"В нас були холоди, був дефіцит електроенергії. На повну потужність працювали атомні блоки, вугільні блоки, навіть газові блоки включили. Але все одно не вистачало електроенергії. Тому була і аварійна допомога з Білорусі, і був імпорт з Білорусі. Мені це не подобається, але інакше була загроза віялових відключень", - пояснив Вітренко.

Він запевнив, що це жодним чином негативно не впливає на роботу української енергетики, вона завантажена на повну потужність.

"Потрібно влітку займатися тим, щоб взимку не брати електроенергію з Білорусі", - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, з 1 лютого Україна почала імпорт електроенергії з Росії. З січня відбувається імпорт російського струму з Білорусі.

При цьому у Верховній раді заявили, що імпорт електроенергії з РФ "не призведе до енергетичної залежності України від Кремля".

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна повністю відріжеться від російської і білоруської електросистем до 2023 року. Після цього Україна має приєднатися до електричної системи Європейського союзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України свет
Читайте також
Найбільша ТЕС України відновила роботу після аварії. Енергодар знову зі світлом і водою
Центр Києва через аварію залишився без світла
70% українців очікують віялових відключень електроенергії, - опитування
Прогноз погоди