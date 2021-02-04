Украина полностью откажется от электроэнергии РФ и Беларуси в 2023 году, - Кулеба

Украина полностью отрежется от российской и белорусской электросистем до 2023 года. После этого Украина должна присоединиться к электрической системе Европейского союза.
Об этом в эфире программы "Большая политика" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, украинская система физически присоединена к российской и белорусской электросистем с советских времен.
"Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен", - заявил Кулеба.
Министр отметил, что сейчас стратегия Украины включает полный переход от российской системы к системе Евросоюза. Однако это могут сделать не раньше 2023 года.
"Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это (2023 год - ред.) ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам", - добавил он.
Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. С января происходит импорт российского тока с Беларуси.
При этом в Верховной раде заявили, что импорт электроэнергии из РФ "не приведет к энергетической зависимости Украины от Кремля".