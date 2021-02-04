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Украина полностью откажется от электроэнергии РФ и Беларуси в 2023 году, - Кулеба

Киев, Четверг 04 февраля 2021 09:04
Украина полностью откажется от электроэнергии РФ и Беларуси в 2023 году, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина полностью отрежется от российской и белорусской электросистем до 2023 года. После этого Украина должна присоединиться к электрической системе Европейского союза.

Об этом в эфире программы "Большая политика" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская система физически присоединена к российской и белорусской электросистем с советских времен.

"Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что сейчас стратегия Украины включает полный переход от российской системы к системе Евросоюза. Однако это могут сделать не раньше 2023 года.

"Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это (2023 год - ред.) ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам", - добавил он.

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. С января происходит импорт российского тока с Беларуси.

При этом в Верховной раде заявили, что импорт электроэнергии из РФ "не приведет к энергетической зависимости Украины от Кремля".

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Новости Украины Политика Дмитрий КулебаЭлектроэнергия

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