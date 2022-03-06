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Угроза уличных боев объявлена в Сумах. Жителей просят не подходить к окнам

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Сумы, Воскресенье 06 марта 2022 17:06
Угроза уличных боев объявлена в Сумах. Жителей просят не подходить к окнам Фото: в Сумах могут завязаться уличные бои (facebook com sumska oda)
Автор: Юлия Бойко

В Сумах объявлена угроза уличных боев. Российские войска могут попытаться зайти в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской областной военно-гражданской администрации.

"Сумы. Тревога! Угроза уличных боев. Держитесь подальше от окон!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты занимаются грабежами и мародерством на автодорогах Сумской области. Поэтому жителей региона предупреждают, что пока нет возможности безопасно эвакуироваться из своих населенных пунктов.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Что происходит в Сумах сейчас. Ситуация в городе 6 марта: онлайн".

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