Угроза уличных боев объявлена в Сумах. Жителей просят не подходить к окнам
Фото: в Сумах могут завязаться уличные бои (facebook com sumska oda)
В Сумах объявлена угроза уличных боев. Российские войска могут попытаться зайти в город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской областной военно-гражданской администрации.
"Сумы. Тревога! Угроза уличных боев. Держитесь подальше от окон!", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты занимаются грабежами и мародерством на автодорогах Сумской области. Поэтому жителей региона предупреждают, что пока нет возможности безопасно эвакуироваться из своих населенных пунктов.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Что происходит в Сумах сейчас. Ситуация в городе 6 марта: онлайн".
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