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Загроза вуличних боїв оголошена в Сумах. Жителів просять не підходити до вікон

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Суми, Неділя 06 березня 2022 17:06
Загроза вуличних боїв оголошена в Сумах. Жителів просять не підходити до вікон Фото: у Сумах можуть зав'язатися вуличні бої (facebook com sumska oda)
Автор: Юлія Бойко

У Сумах оголошена загроза вуличних боїв. Російські війська можуть спробувати зайти в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Сум. Тривога! Загроза вуличних боїв. Тримайтеся подалі від вікон!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти займаються грабежами та мародерством на автошляхах Сумської області. Тому жителів регіону попереджають, що поки немає можливості безпечно евакуюватися зі своїх населених пунктів.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Що відбувається в Сумах зараз. Ситуація в місті 6 березня: онлайн".

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