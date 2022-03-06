Загроза вуличних боїв оголошена в Сумах. Жителів просять не підходити до вікон

У Сумах оголошена загроза вуличних боїв. Російські війська можуть спробувати зайти в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти займаються грабежами та мародерством на автошляхах Сумської області. Тому жителів регіону попереджають, що поки немає можливості безпечно евакуюватися зі своїх населених пунктів.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Що відбувається в Сумах зараз. Ситуація в місті 6 березня: онлайн".

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