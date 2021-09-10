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Угроза терроризма стала глобальнее за последние 20 лет, - глава минобороны Британии

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Британия, Пятница 10 сентября 2021 04:13
Угроза терроризма стала глобальнее за последние 20 лет, - глава минобороны Британии Фото: глава минобороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Угроза терроризма стала глобальнее за последние 20 лет. Это заявил глава министерства обороны Британии Бен Уоллес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По его словам, террористическая угроза стала более глобальной, однако "в настоящий момент она не является столь сконцентрированной".

Министр пояснил, что "число людей, которые могут пересечь рубеж и прибегнуть к насилию, вероятно, больше, чем оно было".

Говоря о последствиях ухода войск США и Британии из Афганистана, Уоллес отметил некоторый рост террористической угрозы в мире, уточнив, что захват власти в Афганистане движением Талибан стал источником вдохновения для групп исламистских экстремистов. Также министр указал на рост террористических угроз в Африке и на то, что современные технологии позволяют экстремистам по всему миру обмениваться информацией о ведении подрывных действий.

В то же время Уоллес сказал, что Британия ставит на вооружение группу новых беспилотников Protector - стоимостью более 359 млн долларов США, которые можно будет использовать в борьбе с терроризмом, в том числе при необходимости в Афганистане.

Эти беспилотники могут быть оснащены бомбами, ракетами, а также камерами, радарами для сбора информации. Аппараты типа Protector могут держаться в воздухе 17 часов, дальность их полета - до 1931 км, то есть в два раза дальше, чем у беспилотников типа Reaper, девять которых стоят на вооружении Британии.

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