Угроза терроризма стала глобальнее за последние 20 лет, - глава минобороны Британии

По его словам, террористическая угроза стала более глобальной, однако "в настоящий момент она не является столь сконцентрированной".

Министр пояснил, что "число людей, которые могут пересечь рубеж и прибегнуть к насилию, вероятно, больше, чем оно было".

Говоря о последствиях ухода войск США и Британии из Афганистана, Уоллес отметил некоторый рост террористической угрозы в мире, уточнив, что захват власти в Афганистане движением Талибан стал источником вдохновения для групп исламистских экстремистов. Также министр указал на рост террористических угроз в Африке и на то, что современные технологии позволяют экстремистам по всему миру обмениваться информацией о ведении подрывных действий.

В то же время Уоллес сказал, что Британия ставит на вооружение группу новых беспилотников Protector - стоимостью более 359 млн долларов США, которые можно будет использовать в борьбе с терроризмом, в том числе при необходимости в Афганистане.

Эти беспилотники могут быть оснащены бомбами, ракетами, а также камерами, радарами для сбора информации. Аппараты типа Protector могут держаться в воздухе 17 часов, дальность их полета - до 1931 км, то есть в два раза дальше, чем у беспилотников типа Reaper, девять которых стоят на вооружении Британии.