Загроза тероризму стала глобальнішою за останні 20 років, - глава міноборони Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За його словами, терористична загроза стала більш глобальною, проте "зараз вона не є настільки сконцентрованою".

Міністр пояснив, що "число людей, які можуть перетнути рубіж і вдатися до насильства, ймовірно, більше, ніж воно було".

Говорячи про наслідки відходу військ США і Британії з Афганістану, Уоллес відзначив деяке зростання терористичної загрози в світі, уточнивши, що захоплення влади в Афганістані рухом Талібан став джерелом натхнення для груп ісламістських екстремістів. Також міністр вказав на зростання терористичних загроз в Африці і на те, що сучасні технології дозволяють екстремістам по всьому світу обмінюватися інформацією про ведення підривних дій.

У той же час Уоллес сказав, що Британія ставить на озброєння групу нових безпілотників Protector - вартістю понад 359 млн доларів США, які можна буде використовувати в боротьбі з тероризмом, в тому числі при необхідності в Афганістані.

Ці безпілотники можуть бути оснащені бомбами, ракетами, а також камерами, радарами для збору інформації. Апарати типу Protector можуть триматися в повітрі 17 годин, дальність їх польоту - до 1931 км, тобто в два рази далі, ніж у безпілотників типу Reaper, дев'ять яких стоять на озброєнні Британії.