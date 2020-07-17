Угроза силой: в МИД отреагировали на внезапную проверку войск РФ

Фото: Василий Боднар (Униан)

Действия России свидетельствуют об агрессивности планов

В Министерстве иностранных дел расценили внезапную проверку боеготовности войск Российской Федерации на границе с Украиной как демонстрацию агрессивных планов. Такие действия трактовали как "угроза силой".

Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет", - написал Боднар.

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили, что Россия инициировала внезапную проверку войск вблизи восточной границы Украины и аннексированного Крыма. К проверке привлечены более сотни тысяч военных и десятки тысяч техники.

До этого министр обороны Андрей Таран во время выступления в Верховной раде заявил, что пока в Украине не фиксируют подготовку РФ к наступлению со стороны Крыма.

При этом украинская разведка не раз сообщала о возможном полномасштабном наступлении российской армии, которое может состояться, в частности, во время учений "Кавказ 2020" в сентябре.