Угроза схождения лавин в Карпатах: объявлен третий уровень опасности

"В связи с оттепелью, 25 февраля на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей, в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, поиски пропавшего в Карпатах туриста из Киева продолжаются уже почти две недели. На днях спасатели осуществили воздушную разведку местности. В настоящее время осуществляется обследование местности на предмет схождения лавин или падения снежных карнизов.

13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из туристов нашли, его состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что 14 февраля в Карпатах проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. В тот день в горах сохранялась снеголавинная угроза. Синоптики также объявляли третий уровень опасности.

Последние дни спасатели почти ежедневно информируют об опасности схождения лавин, Поэтому туристам лучше воздержаться от походов в горы.