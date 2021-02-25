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Загроза сходження лавин в Карпатах: оголошено третій рівень небезпеки

Новость на русском → Карпати, Четвер 25 лютого 2021 08:47
Загроза сходження лавин в Карпатах: оголошено третій рівень небезпеки Фото: гора Піп Іван (facebook.com chornogora)
Автор: РБК-Україна

У Карпатах 25 лютого зберігається загроза сходження сніжних лавин, рятувальники оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Сніголавинна небезпека пов'язані із відлигою, зазначають в ДСНС.

"У зв’язку з відлигою, 25 лютого у високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської областей та у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пошуки зниклого в Карпатах туриста з Києва продовжуються вже майже два тижні. На днях рятувальники здійснили повітряну розвідку місцевості. Наразі здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнізів.

13 лютого біля села Березники Свалявського району в Карпатах під час катання на лижах заблукали два туристи з Києва. Наступного дня, 14 лютого, одного з туристів знайшли, його стан задовільний.

Раніше повідомлялося, що 14 лютого в Карпатах проходили пошуки 12 туристів, усіх окрім одного знайшли. В той день у горах зберігалася сніголавинна загроза. Синоптики також оголошували третій рівень небезпеки.

Останні дні рятувальники майже щодня інформують про небезпеку сходження лавин, Тож туристам краще утриматися від походів у гори.

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