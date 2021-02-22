Снеголавинная опасность в Карпатах: туристов просят не идти в горы

В Карпатах 22-23 февраля сохраняется угроза схождения лавин. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram .

"Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. В связи с оттепелью, 22-23 февраля на высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 23 февраля в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Убедительно рекомендуем туристам воздержаться от походов в горы!" - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, поиски пропавшего в Карпатах туриста из Киева продолжаются уже вторую неделю. В воскресенье, 21 февраля, спасатели осуществили воздушную разведку местности. Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схождения лавин или падения снежных карнизов.

13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из туристов нашли, его состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что 14 февраля в Карпатах проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. В тот день в горах сохранялась снеголавинная угроза. Синоптики также объявляли третий уровень опасности.