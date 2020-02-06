Угроза российских кампаний дезинформации сохраняется 365 дней в году, - ФБР

Фото: Кристофер Рэй (Federal Bureau of Investigation)

Попытки вмешательства России в американские выборы продолжаются

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявил, что угроза российских кампаний дезинформации сохраняется 365 дней в году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В связи с проблемой российского вмешательство в американские выборы Рэй заявил, что попытки такого вмешательства продолжаются.

Глава ФБР уточнил, что инициированные Россией кампании по дезинформации остаются угрозой для США, начиная с 2016 года.

"Это не прекращалось никогда. Это произошло в 2016-м году, и с тех пор продолжается. Возможно, имел место рост во время избирательного цикла, но эта угроза существует каждый день, триста шестьдесят пять дней в году", - сказал директор ФБР.

Рэй также отметил разнообразия средств, которые используются Россией при проведении кампаний дезинформации.

Ранее Министерство национальной безопасности США ожидает, что Россия сделает попытку вмешаться в очередные президентские выборы которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.

Напомним, в случае вмешательства России в проведение выборов президента США осенью 2020 года американское киберкомандование подготовило операцию против российской политической и экономической элиты.