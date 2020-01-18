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В США заявили, что Россия предпримет попытку вмешаться в президентские выборы

Новости » Политика     18.01.2020 - 15:54
В США заявили, что Россия предпримет попытку вмешаться в президентские выборы
Иллюстративное фото (GettyImages)

Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента

Министерство национальной безопасности США ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Чед Вульф, передает РБК-Украина со ссылкой на текст его выступления на встрече группы экспертов по нацбезопасности в Вашингтоне.

Он заявил, что Россия уже вмешивалась в ход избирательного процесса на выборах 2016 года и намерена сделать это снова в текущем году.

"Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года, чтобы посеять общественную рознь и подорвать наши демократические принципы", - сказал он, отметим, что госслужащим предоставят все необходимые инструменты для борьбы с российским вмешательством.

Также он отметил, что безопасность выборов - приоритет для правительства, однако "100-процентную безопасность обеспечить все же нереально".

Напомним, в случае вмешательства России в проведение выборов президента США осенью 2020 года американское киберкомандование подготовило операцию против российской политической и экономической элиты.

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