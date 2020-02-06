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Загроза російських кампаній дезінформації зберігається 365 днів на рік, - ФБР

Новини » Політика     06.02.2020 - 04:07
Загроза російських кампаній дезінформації зберігається 365 днів на рік, - ФБР
Фото: Крістофер Рей (Federal Bureau of Investigation)

Спроби втручання Росії в американські вибори тривають

Директор Федерального бюро розслідування (ФБР) Крістофер Рей заявив, що загроза російських кампаній дезінформації зберігається 365 днів на рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

У зв'язку з проблемою російського втручання в американські вибори Рей заявив, що спроби такого втручання тривають.

Глава ФБР уточнив, що ініційовані Росією кампанії по дезінформації залишаються загрозою для США, починаючи з 2016 року.

"Це не припинялося ніколи. Це сталося у 2016-му році, і з тих пір триває. Можливо, мало місце зростання під час виборчого циклу, але ця загроза існує кожен день, триста шістдесят п'ять днів в році", - сказав директор ФБР.

Рей також наголосив на різноманітності засобів, які використовуються Росією при проведенні кампаній дезінформації.

Раніше Міністерство національної безпеки США очікує, що Росія зробить спробу втрутитися в чергові президентські вибори які пройдуть в країні в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, в разі втручання Росії в проведення виборів президента США восени 2020 року американський кіберкомандування підготувало операцію проти російської політичної і економічної еліти.

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