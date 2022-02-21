Угроза для России со стороны Украины не поддается никакой логике, - Блинкен

Возможность угрозы для России со стороны Украины не поддается никакой логике. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью российскому телеканалу "Дождь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Энтони Блинкена, опубликованное на сайте Госдепартамента США.
Киев несет ответственность за военную эскалацию на Донбассе, Блинкен отметил, что это не поддается логике.
Напомним, что Байден готов встретиться с Путиным в любое время, чтоб обсудить ситуацию в Украине. Об этом рассказал Блинкен.