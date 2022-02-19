ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блинкен заявил о готовности Байдена провести встречу с Путиным

Новина українською →
Мюнхен, Суббота 19 февраля 2022 22:49
Блинкен заявил о готовности Байдена провести встречу с Путиным Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден готов к встрече с российским главой государства Владимиром Путиным. Переговоры должны быть о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "Дождь"

По словам чиновника, глава Белого дома может встретиться с президентом РФ, если данные переговоры будут продуктивны.

"Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру", - уточнил Блинкен.

Других подробностей, связанных с будущей встречей глав США и России, государственный секретарь не привел.

Ранее Блинкен назвал условие встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор, ставший вторым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Вторжение России в Украину
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти