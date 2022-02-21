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Загроза для Росії з боку України не піддається жодній логіці, - Блінкен

Автор: Наталья Скороход

Можливість загрози для Росії з боку України не піддається ніякій логіці. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ентоні Блінкена, опубліковане на сайті Держдепартаменту США.

Київ несе відповідальність за військову ескалацію на Донбасі, Блінкен зазначив, що це не піддається логіці.

Нагадаємо, що Байден готовий зустрітися з Путіним у будь-який час, щоб обговорити ситуацію в Україні. Про це розповів Блінкен.

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