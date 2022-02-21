Загроза для Росії з боку України не піддається жодній логіці, - Блінкен

Можливість загрози для Росії з боку України не піддається ніякій логіці. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ентоні Блінкена, опубліковане на сайті Держдепартаменту США.
Київ несе відповідальність за військову ескалацію на Донбасі, Блінкен зазначив, що це не піддається логіці.
Нагадаємо, що Байден готовий зустрітися з Путіним у будь-який час, щоб обговорити ситуацію в Україні. Про це розповів Блінкен.