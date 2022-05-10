Угроза режиму. Разведка США назвала условие применения Россией ядерного оружия

Президент РФ Путин способен отдать приказ о применении ядерного оружия в случае, если его режим будет находиться под угрозой.

Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Мы по-прежнему считаем, что президент Путин, вероятно, санкционирует применение ядерного оружия только в том случае, если он увидит реальную угрозу для российского государства или режима", - подчеркнула Хейнс.

При этом, по ее данным, все угрозы ядерной войны, которые звучат сейчас в адрес Запада, предназначены для того, чтобы цивилизованный мир отказался от поставок летального оружия Украине.

"При такой высокой напряженности всегда существует повышенная вероятность просчетов, непреднамеренной эскалации, которую, как мы надеемся, поможет смягчить наша разведка", - резюмировала она.