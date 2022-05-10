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Угроза режиму. Разведка США назвала условие применения Россией ядерного оружия

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент РФ Путин способен отдать приказ о применении ядерного оружия в случае, если его режим будет находиться под угрозой.

Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Мы по-прежнему считаем, что президент Путин, вероятно, санкционирует применение ядерного оружия только в том случае, если он увидит реальную угрозу для российского государства или режима", - подчеркнула Хейнс.

При этом, по ее данным, все угрозы ядерной войны, которые звучат сейчас в адрес Запада, предназначены для того, чтобы цивилизованный мир отказался от поставок летального оружия Украине.

"При такой высокой напряженности всегда существует повышенная вероятность просчетов, непреднамеренной эскалации, которую, как мы надеемся, поможет смягчить наша разведка", - резюмировала она.

Ранее мы сообщали, что, по мнению Хейнс, российскому диктатору Владимиру Путину может быть недостаточно победы России на Донбассе. В частности, чтобы закончить войну в Украине.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиЯдерное оружиеВойна России против Украины