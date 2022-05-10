Победы России на Донбассе будет недостаточно для Путина, чтобы закончить войну, - глава разведки США

Российскому диктатору Владимиру Путину может быть недостаточно победы России на Донбассе. В частности, чтобы закончить войну в Украине.

Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США .

По ее словам, есть признаки того, что Россия хочет расширить сухопутный мост в Приднестровье.

"Мы предполагаем, что президент Путин готовится к более продолжительному конфликту в Украине, в ходе которого он также хочет достичь целей за пределами Донбасса", - сказал Хейнс.