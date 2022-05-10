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Загроза режиму. Розвідка США назвала умову застосування Росією ядерної зброї

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент РФ Путін здатен віддати наказ про застосування ядерної зброї у разі, якщо його режим перебуватиме під загрозою.

Про це заявила голова Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на слухання у комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що президент Путін, ймовірно, санкціонує застосування ядерної зброї тільки в тому випадку, якщо він побачить реальну загрозу для російської держави або режиму", - наголосила Хейнс.

При цьому, за її даними, всі загрози ядерної війни, які зараз звучать на адресу Заходу, призначені для того, щоб цивілізований світ відмовився від поставок летальної зброї Україні.

"За такої високої напруженості завжди існує підвищена ймовірність прорахунків, ненавмисної ескалації, яку, сподіваємося, допоможе пом'якшити наша розвідка", - резюмувала вона.

Раніше ми повідомляли, що, на думку Хейнс, російському диктатору Володимиру Путіну може бути недостатньо перемоги Росії на Донбасі. Зокрема, щоби закінчити війну в Україні.

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