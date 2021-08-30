Угроза реальна и активна: США не исключают новые атаки в Афганистане

Министерство обороны США не исключает новых атак террористов на американских военных в Афганистане. Пентагон готовится к новым нападениям перед завершением эвакуации из аэропорта Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби .

"Мы работаем, предполагая, что должны быть готовы к будущим потенциальным угрозам", - сказал он, добавив, что угрозы реальны и активны.

В качестве примера предотвращения этих угроз, Кирби напомнил о вчерашнем ударе американского беспилотника по автомобилю со взрывчаткой, который террористы "Исламского государства" планировали использовать для нового теракта.