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Загроза реальна та активна: США не виключають нові атаки в Афганістані

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Афганістан, Понеділок 30 серпня 2021 18:22
Загроза реальна та активна: США не виключають нові атаки в Афганістані Фото: Джон Кірбі, речник Пентагону (flickr.com/osdpa)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони США не виключає нових атак терористів на американських військових в Афганістані. Пентагон готується до нових нападів перед завершенням евакуації з аеропорту Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.

"Ми працюємо, припускаючи, що маємо бути готовими до майбутніх потенційних загроз", - сказав він, додавши, що загрози реальні та активні.

Як приклад запобігання цим загрозам, Кірбі нагадав про вчорашній удар американського безпілотника по автомобілю з вибухівкою, який терористи "Ісламської держави" планували використати для нового теракту.

Нагадаємо, сьогодні аеропорт Кабулу, де перебувають американські та іноземні війська, потрапив під ракетний обстріл.

Як писало РБК-Україна, відповідальність за обстріл взяла на себе "Ісламська держава".

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Пентагон Афганистан Кабул Сполучені Штати Америки
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