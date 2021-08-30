Загроза реальна та активна: США не виключають нові атаки в Афганістані
Міністерство оборони США не виключає нових атак терористів на американських військових в Афганістані. Пентагон готується до нових нападів перед завершенням евакуації з аеропорту Кабула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.
"Ми працюємо, припускаючи, що маємо бути готовими до майбутніх потенційних загроз", - сказав він, додавши, що загрози реальні та активні.
Як приклад запобігання цим загрозам, Кірбі нагадав про вчорашній удар американського безпілотника по автомобілю з вибухівкою, який терористи "Ісламської держави" планували використати для нового теракту.
Нагадаємо, сьогодні аеропорт Кабулу, де перебувають американські та іноземні війська, потрапив під ракетний обстріл.
Як писало РБК-Україна, відповідальність за обстріл взяла на себе "Ісламська держава".