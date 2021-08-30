Загроза реальна та активна: США не виключають нові атаки в Афганістані

Міністерство оборони США не виключає нових атак терористів на американських військових в Афганістані. Пентагон готується до нових нападів перед завершенням евакуації з аеропорту Кабула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі .

"Ми працюємо, припускаючи, що маємо бути готовими до майбутніх потенційних загроз", - сказав він, додавши, що загрози реальні та активні.

Як приклад запобігання цим загрозам, Кірбі нагадав про вчорашній удар американського безпілотника по автомобілю з вибухівкою, який терористи "Ісламської держави" планували використати для нового теракту.