Есть угроза ракетных ударов. Жителей Ивано-Франковска просят выехать за город 7-9 мая

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит местных жителей по возможности выехать за город 7-9 мая. Он опасается, что на выходных российские войска могут нанести ракетные удары.

В частности, по его словам, город отменяет все мероприятия по случаю 360-й годовщины создания Ивано-Франковска, которую должны были отмечать 7 мая.

"Также прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других публичных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске. Есть определенная информация, враг, к сожалению, хочет и дальше бить ракетными ударами, поэтому 7, 8 и 9 числа ни одного публичного мероприятия не будет", - добавил Марцинкив.