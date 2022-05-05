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Є загроза ракетних ударів. Жителів Івано-Франківська просять виїхати за місто 7-9 травня

Фото: мер Івана-Франківська Руслан Марцінків (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить місцевих жителів по можливості виїхати за місто 7-9 травня. Він побоюється, що на вихідних російські війська можуть завдати ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, за його словами, місто скасовує всі заходи з нагоди 360-ї річниці створення Івано-Франківська, яку мали відзначати 7 травня.

"Також прошу по можливості 7,8 і 9 травня і роботодавців, і всіх жителів Івано-Франківська не збиратися в місті, на озері, в парку і в інших публічних місцях. По можливості виїхати за місто, обробити свої городи, щоб поменше людей було в Івано-Франківську. Є певна інформація, ворог, на жаль, хоче і далі бити ракетними ударами, тому 7, 8 і 9 числа жодного публічного заходу не буде", - додав Марцінків.

Нагадаємо, докладніше про загрози в найближчі дні читайте в матеріалі РБК-Україна "Війна, мобілізація і ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня".

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