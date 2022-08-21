Угроза ракетных ударов. РФ держит в Черном море 5 кораблей с "Калибрами"

В Черном море сейчас находится 5 российских кораблей-носителей "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 36 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 36 ракет", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным военных, в Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров, а в Средиземном море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр".
Отметим, 30 мая стало известно, что Черноморский флот Российской Федерации свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.
При этом наибольшее число кораблей, которые РФ располагала в Черном море, достигало 7 кораблей.
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