Угроза ракетных ударов. РФ держит в Черном море 5 кораблей с "Калибрами"

Фото: РФ держит в Черном море 5 кораблей с "Калибрами" (Минобороны РФ)

В Черном море сейчас находится 5 российских кораблей-носителей "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 36 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 36 ракет", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным военных, в Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров, а в Средиземном море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр".