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Угроза ракетных ударов. РФ держит в Черном море 5 кораблей с "Калибрами"

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Украина, Воскресенье 21 августа 2022 13:50
Угроза ракетных ударов. РФ держит в Черном море 5 кораблей с "Калибрами" Фото: РФ держит в Черном море 5 кораблей с "Калибрами" (Минобороны РФ)
Автор: Наталия Гурковская

В Черном море сейчас находится 5 российских кораблей-носителей "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 36 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 36 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, в Азовском море РФ продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров, а в Средиземном море - 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Отметим, 30 мая стало известно, что Черноморский флот Российской Федерации свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

При этом наибольшее число кораблей, которые РФ располагала в Черном море, достигало 7 кораблей.

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