Загроза ракетних ударів. РФ тримає в Чорному морі 5 кораблів із "Калібрами"
У Чорному морі зараз перебувають 5 російських кораблів-носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 36 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 36 ракет", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними військових, в Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів, а в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".
Відзначимо, що 30 травня стало відомо, що Чорноморський флот Російської Федерації звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі.
При цьому найбільше число кораблів, що розташовувала РФ у Чорному морі сягало 7 кораблів.
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