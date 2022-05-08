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Загроза ракетних ударів по Києву 8 і 9 травня зберігається, - військова адміністрація

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Київ, Неділя 08 травня 2022 10:35
Загроза ракетних ударів по Києву 8 і 9 травня зберігається, - військова адміністрація Фото: начальник Київської військової адміністрації Микола Жирнов (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Олександр Мороз

У Києві зберігається загроза ракетних ударів 8 і 9 травня. Жителів міста просять реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Зберігається велика небезпека ракетних ударів, особливо в період 8 і 9 травня. Для нашого ворога ця дата сакральна. Комендантська година на ці дати залишається без змін з 22:00 до 05:00. Просимо жителів столиці реагувати на всі сигнали повітряної тривоги і слідувати в укриття. Не ігноруйте небезпеку", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із загрозою в Києві заборонені масові скупчення і проведення різних акцій. Покласти квіти до вічного вогню можна в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація "анонсувала" на 8 травня ракетні удари по скупченнях людей у Львівській та Волинській областях, щоб звинуватити в цьому українську владу.

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