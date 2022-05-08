ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Угроза ракетных ударов 8 и 9 мая: украинцам напомнили о правиле двух стен

Новина українською →
Украина, Воскресенье 08 мая 2022 13:40
Угроза ракетных ударов 8 и 9 мая: украинцам напомнили о правиле двух стен Фото: украинцам напомнили о правиле двух стен из-за угрозы ракетных ударов 8-9 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сохраняется угроза ракетных ударов 8 и 9 мая. По этой причине украинцам напомнили о правиле двух стен в случае, если пройти в укрытие нет времени, или бомбоубежище отсутствует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Это правило состоит в следующем:

  • от опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая будет защищать от обломков стен, оконного стекла и т.д. Обычно это тамбур, коридор или прихожая;
  • подвал или гараж с одним выходом - это ловушка. Современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы с двумя и более выходами, и это безопасно.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация "анонсировала" на 8 мая ракетные удары по скоплениям людей во Львовской и Волынской областях, чтобы обвинить в этом украинские власти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом