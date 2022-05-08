Угроза ракетных ударов 8 и 9 мая: украинцам напомнили о правиле двух стен
Фото: украинцам напомнили о правиле двух стен из-за угрозы ракетных ударов 8-9 мая (Getty Images)
В Украине сохраняется угроза ракетных ударов 8 и 9 мая. По этой причине украинцам напомнили о правиле двух стен в случае, если пройти в укрытие нет времени, или бомбоубежище отсутствует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Это правило состоит в следующем:
- от опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая будет защищать от обломков стен, оконного стекла и т.д. Обычно это тамбур, коридор или прихожая;
- подвал или гараж с одним выходом - это ловушка. Современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы с двумя и более выходами, и это безопасно.
Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация "анонсировала" на 8 мая ракетные удары по скоплениям людей во Львовской и Волынской областях, чтобы обвинить в этом украинские власти.
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