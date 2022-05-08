Загроза ракетних ударів 8 та 9 травня: українцям нагадали про правило двох стін

В Україні зберігається загроза ракетних ударів 8 та 9 травня. З цієї причини українцям нагадали про правило двох стін у разі, якщо пройти в укриття немає часу, чи бомбосховище відсутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація "анонсувала" на 8 травня ракетні удари по скупченнях людей у Львівській та Волинській областях, щоб звинуватити в цьому українську владу.

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