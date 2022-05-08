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Загроза ракетних ударів 8 та 9 травня: українцям нагадали про правило двох стін

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Україна, Неділя 08 травня 2022 13:40
Загроза ракетних ударів 8 та 9 травня: українцям нагадали про правило двох стін Фото: українцям нагадали про правило двох стін через загрозу ракетних ударів 8-9 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні зберігається загроза ракетних ударів 8 та 9 травня. З цієї причини українцям нагадали про правило двох стін у разі, якщо пройти в укриття немає часу, чи бомбосховище відсутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Це правило полягає в наступному:

  • від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга захищатиме від уламків стін, віконного скла тощо. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій;
  • підвал чи гараж з одним виходом - це пастка. Сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроектовані з двома і більше виходами, і це безпечно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація "анонсувала" на 8 травня ракетні удари по скупченнях людей у Львівській та Волинській областях, щоб звинуватити в цьому українську владу.

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