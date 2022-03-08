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Угроза ракетного удара РФ сохраняется со стороны Черноморского флота и Каспийской флотилии

Автор: Мария Кучерявец

Российские войска пока не проводят активных действий в водах Черного и Азовского морей. Однако сохраняется угроза ракетного удара со стороны Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В акваториях Черного и Азовского морей противник не вел активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что российские захватчики не оставляют попыток заблокировать город Чернигов. Для этого несколько подразделений восстанавливают понтонную переправу через реку Десна.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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