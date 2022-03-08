Угроза ракетного удара РФ сохраняется со стороны Черноморского флота и Каспийской флотилии

"В акваториях Черного и Азовского морей противник не вел активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что российские захватчики не оставляют попыток заблокировать город Чернигов. Для этого несколько подразделений восстанавливают понтонную переправу через реку Десна.

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