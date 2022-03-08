Враг восстанавливает понтонную переправу через Десну, чтобы заблокировать Чернигов, - Генштаб
Российские захватчики не оставляют попыток заблокировать город Чернигов. Для этого несколько подразделений восстанавливают понтонную переправу через реку Десна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ,
"Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов. Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время будут пытаться осуществить переправу через реку Десна", - говорится в сообщении.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что наступление русских войск значительно замедлилось. Сейчас оккупанты активно работают над информационно-психологическим влиянием на украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.