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Угроза ракетного удара РФ сохраняется со стороны Черноморского флота и Каспийской флотилии

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Киев, Вторник 08 марта 2022 14:02
Угроза ракетного удара РФ сохраняется со стороны Черноморского флота и Каспийской флотилии Фото: угроза ракетного удара РФ сохраняется со стороны Черноморского флота и Каспийской флотилии россия корабль (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска пока не проводят активных действий в водах Черного и Азовского морей. Однако сохраняется угроза ракетного удара со стороны Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В акваториях Черного и Азовского морей противник не вел активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что российские захватчики не оставляют попыток заблокировать город Чернигов. Для этого несколько подразделений восстанавливают понтонную переправу через реку Десна.

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