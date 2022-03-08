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Загроза ракетного удару РФ зберігається з боку Чорноморського флоту та Каспійської флотилії

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Київ, Вівторок 08 березня 2022 14:02
Загроза ракетного удару РФ зберігається з боку Чорноморського флоту та Каспійської флотилії Фото: загроза ракетного удару РФ зберігається з боку Чорноморського флоту та Каспійської флотилії росія корабель (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська наразі не проводять активних дій у водах Чорного та Азовського морів. Однак зберігається загроза ракетного удару з боку Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів противник не проводив активних дій. Зберігається імовірність нанесення ракетних ударів по державних та військових об’єктах з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що російські загарбники не полишаються намагань заблокувати місто Чернігів. Для цього декілька підрозділів відновлюють понтонну переправу через річку Десна.

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