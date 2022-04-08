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Угроза привлечения армии Беларуси в войне РФ против Украины сохраняется, - Минобороны

Фото: прес-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Мария Кучерявец

Угроза привлечения армии Беларуси в войне России против Украины все еще сохраняется. Кроме того, сохраняется высокая вероятность нанесения по нашей стране ракетно-авиационных ударов с белорусской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга.

"Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к вооруженной агрессии против Украины. Определены подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Также остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Беларуси", - рассказал Мотузяник.

По его словам, все еще продолжается перемещение подразделений Восточного военного округа с территории Беларуси в Россию.

"Отдельные подразделения вооруженных сил России, которые были выведены из Полесского операционного района, сейчас находятся на территории Беларуси. Ожидается перемещение подразделений Восточного военного округа в Белгородскую область после восстановления их боеспособности. В то же время противник оставляет часть сил и средств на территории Беларуси для ведения демонстрационных действий", - добавил Мотузяник.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что на Волынском направлении есть вероятность ракетно-бомбовых ударов из Беларуси.

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