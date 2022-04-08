RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загроза залучення армії Білорусі у війні РФ проти України зберігається, - Міноборони

Фото: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Марія Кучерявець

Загроза залучення армії Білорусі у війні Росії проти України все ще зберігається. Крім того, зберігається висока ймовірність завдання по нашій країні ракетно-авіаційних ударів з білоруської території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Зберігається ймовірність залучення збройних сил Білорусі до збройної агресії проти України. Визначені підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Також залишається високою ймовірність завдання ракетно-авіаційних ударів по Україні з території Білорусі", - розповів Мотузяник.

За його словами, все ще триває переміщення підрозділів східного військового округу з території Білорусі до Росії.

"Окремі підрозділи збройних сил Росії, які були виведені з Поліського операційного району, наразі перебувають на території Білорусі. Очікується переміщення підрозділів східного військового округу до Бєлгородської області після відновлення їхньої боєздатності. Водночас противник залишає частину сил і засобів на території Білорусі для ведення демонстраційних дій", - додав Мотузяник.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що на Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів з Білорусі.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниБілорусьВійна Росії проти України