Загроза залучення армії Білорусі у війні РФ проти України зберігається, - Міноборони

"Зберігається ймовірність залучення збройних сил Білорусі до збройної агресії проти України. Визначені підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Також залишається високою ймовірність завдання ракетно-авіаційних ударів по Україні з території Білорусі", - розповів Мотузяник.

За його словами, все ще триває переміщення підрозділів східного військового округу з території Білорусі до Росії.

"Окремі підрозділи збройних сил Росії, які були виведені з Поліського операційного району, наразі перебувають на території Білорусі. Очікується переміщення підрозділів східного військового округу до Бєлгородської області після відновлення їхньої боєздатності. Водночас противник залишає частину сил і засобів на території Білорусі для ведення демонстраційних дій", - додав Мотузяник.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що на Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів з Білорусі.

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