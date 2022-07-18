Угроза преследования военных преступников из РФ будет вечной, - еврокомиссар

Российская Федерация должно четко понимать, что угроза преследования военных преступников, виновных в зверствах в Украине, будет вечной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, США и еще более 40 стран работают над поиском доказательств, чтобы помочь судебному преследованию российских военных преступников.
"Это будет длиться в течение следующих недель, следующих месяцев, следующих лет, может быть, в течение следующих десятилетий. В некоторых случаях это будет очень быстро. В других это будет дольше. Но это также четкий сигнал российским властям: угроза этих расследований, судебных преследований и судов будет висеть над ними до конца их жизни. Это навечно", - отметил он.
Он также подчеркнул, что война России против Украины стала первым случаем, когда международное сообщество начало работать над поиском виновных в военных преступлениях еще до окончания конфликта.
Напомним, ранее стало известно, что суд в Гааге может начать рассмотрение дела против России о геноциде украинцев уже этой осенью.
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