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Загроза переслідування воєнних злочинців з РФ буде вічною, - єврокомісар

Фото: єврокомісар Дідьє Рейндерс (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація має чітко розуміти, що загроза переслідування воєнних злочинців, винних у звірствах в Україні, буде вічною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, США і ще понад 40 країн працюють над пошуком доказів, щоб допомогти судовому переслідуванню російських воєнних злочинців.

"Це буде тривати протягом наступних тижнів, наступних місяців, наступних років, може бути, протягом наступних десятиліть. У деяких випадках це буде дуже швидко. В інших це буде довше. Але це також чіткий сигнал російській владі: загроза цих розслідувань, судових переслідувань і судів буде висіти над ними до кінця їхнього життя. Це навічно", - зазначив він.

Він також підкреслив, що війна Росії проти України стала першим випадком, коли міжнародне співтовариство почало працювати над пошуком винних у воєнних злочинах ще до закінчення конфлікту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що суд у Гаазі може почати розгляд справи проти Росії про геноцид українців вже цієї осені.

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