Загроза переслідування воєнних злочинців з РФ буде вічною, - єврокомісар

За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, США і ще понад 40 країн працюють над пошуком доказів, щоб допомогти судовому переслідуванню російських воєнних злочинців.

"Це буде тривати протягом наступних тижнів, наступних місяців, наступних років, може бути, протягом наступних десятиліть. У деяких випадках це буде дуже швидко. В інших це буде довше. Але це також чіткий сигнал російській владі: загроза цих розслідувань, судових переслідувань і судів буде висіти над ними до кінця їхнього життя. Це навічно", - зазначив він.

Він також підкреслив, що війна Росії проти України стала першим випадком, коли міжнародне співтовариство почало працювати над пошуком винних у воєнних злочинах ще до закінчення конфлікту.