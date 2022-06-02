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Есть ли угроза повторного штурма Харькова: оценки экспертов

Фото: эксперты оценили возможности повторного штурма Харькова (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники оттеснили оккупационные войска от Харькова, чем минимизировали риски повторного наступления на город. Сейчас российские силы сосредоточены на Донбассе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине".

По состоянию на 29 мая российские оккупанты контролировали практически треть Харьковской области. Более сложная ситуация на востоке и юго-востоке региона, на так называемом Изюмском направлении.

Однако украинские войска продолжают наступать в районе Харькова и за последнее время уже сумели освободить около 5% области, вплоть до пограничных пунктов. В связи с этим реальных угроз для наступления на Харьков пока нет.

"Риска повторного штурма или наступления на Харьков по крайней мере в ближайшие недели нет. Мы не видим сосредоточения сил противника для того, чтобы совершить такую операцию. Они слишком сконцентрированы на Донбассе для того, чтобы рассматривать вариант наступления на Харьков в ближайшее время", - говорит военный аналитик, полковник Сергей Грабский.

Напомним, по мнению экспертов, пока нет рисков оккупации всей Донецкой области, но враг ведет наступление по нескольким направлениям.

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