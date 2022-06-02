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Чи є загроза повторного штурму Харкова: оцінки експертів

Фото: експерти оцінили можливості повторного штурму Харкова (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники відтіснили окупаційні війська від Харкова, чим мінімізували ризики повторного наступу на місто. Зараз російські сили зосереджені на Донбасі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні".

Станом на 29 травня російські окупанти контролювали практично третину Харківської області. Складніша ситуація на сході та південному сході регіону, на так званому Ізюмському напрямку.

Проте українські війська продовжують наступати в районі Харкова і останнім часом вже зуміли звільнити близько 5% області, аж до прикордонних пунктів. У зв'язку з цим реальних загроз для наступу на Харків поки немає.

"Ризику повторного штурму або наступу на Харків принаймні в найближчі тижні немає. Ми не бачимо зосередження сил противника для того, щоб зробити таку операцію. Вони занадто сконцентровані на Донбасі для того, щоб розглядати варіант наступу на Харків найближчим часом", - говорить військовий аналітик, полковник Сергій Грабський.

Нагадаємо, на думку експертів, поки немає ризиків окупації всієї Донецької області, але ворог веде наступ за кількома напрямками.

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ХарківВійна Росії проти України