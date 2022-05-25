Есть ли угроза повторного наступления России с севера: что говорят в МВД

Сейчас участились артиллерийские и минометные обстрелы в Сумской и Черниговской областях. На отдельных участках есть попытки проникновения ДРГ с российской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Совместно с подразделениями ВСУ укрепляем оборону вокруг наших границ. Усилили режим службы в приграничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны России",-говорит первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
Также в МВД сообщили, что вдоль границ с Беларусью, накопления ударных группировок врага пока не фиксируют.
"Враг стреляет, не давая нам отвлечь определенные резервы на более "горячие" направления", - добавил Евгений Енин.
Напомним, в ночь на 25 мая россияне со своей территории ударили ракетами по Краснополью Сумской области. Полпоселка осталось без света, разрушены около двух десятков домов.
А вчера вечером российские войска снова обстреляли приграничье Сумской области. Били в сторону населенного пункта Бояро-лежачие и Толстодубово.