Чи є загроза повторного наступу Росії з півночі: що кажуть в МВС

Наразі почастішали артилерійські та мінометні обстріли в Сумській та Чернігівській областях. На окремих ділянках є спроби проникнення ДРГ з російського боку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Спільно з підрозділами ЗСУ зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку Росії", - говорить перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.
Також у МВС повідомили, що вздовж кордонів з Білоруссю, накопичення ударних угрупувань ворога наразі не фіксують.
"Ворог здійснює вогонь, не даючи нам відволікти певні резерви на більш "гарячі" напрямки", - додав Євгеній Єнін.
Нагадаємо, в ніч на 25 травня росіяни зі своєї території вдарили ракетами по Краснопіллю Сумської області. Півселища залишилося без світла, зруйновані близько двох десятків будинків.
А вчора надвечір російські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області. Били в бік населеного пункту Бояро-Лежачі та Товстодубове.